Virtus, una grinta tutta argentina. Vaulet: "A Imola sto proprio bene"

Ci vuole sempre tempo. Il tempo fa fare tutto, aiuta anche a crescere, ad ambientarti, a dare il meglio di te. In estate laha ingaggiato Santiago, preso dalla B2 e bollato subito come una scommessa. Andando a spulciare il rendimento della guardia, le cifre dicono come Santi sia utile alla formazione allenata da Gianluigi Galetti. Nell’ultimo turno con Casale Monferrato ha giocato 34 minuti, segnato 32 punti (6/9 da due, 5/13 da tre e 5/6 ai liberi), con 4 rimbalzi e 23 di valutazione. Un bottino che ha aiutato laa tornare alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. "Ho avuto molti tiri da tre aperti – commenta Santiago –, cerco sempre di aiutare la squadra. Se devo farlo facendo i punti, sono felice. Non è il top della carriera, il massimo che ho fatto in una partita è 35".