Sport.quotidiano.net - Virtus, la Coppa Italia resta ancora un tabù. Molle e senza rabbia: c’è soltanto l’Olimpia

BOLOGNA77OLIMPIA MILANO91 SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 5, Cordinier 7, Holiday 1, Shengelia 14, Diouf 20, Grazulis, Belinelli 10, Tucker 6, Polonara 7, Hackett 7, Akele, Visconti ne. All. Ivanovic. EA7 MILANO: Mannion 4, Bolmaro 10, Shields 19, Leday 16, Gillespie 2, Mirotic 8, Tonut 3, Dimitrievic 14, Diop, Ricci 9, Flaccadori 6, Caruso ne. All. Messina. Arbitri: Attard, Giovannetti e Lo Guzzo. Note: parziali 18-20; 33-47; 53-71. Tiri da due:Bologna 20/33; Olimpia Milano 18/35. Tiri da tre: 6/20; 14/27. Tiri liberi: 19/28; 13/17. Rimbalzi: 31; 30. Cambiano gli allenatori – da Djordjevic a Scariolo, da Banchi a Ivanovic –, ma non cambia la musica per lacheallergica alla, il trofeo che Massimo Zanetti, che pure in carniere ha uno scudetto, un’EuroCup e qualche Super, continua a desiderare invano.