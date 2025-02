Lanazione.it - Violenza in ospedale, due infermieri aggrediti: arrestata

Pisa, 13 febbraio 2025 – È stata portata dall’ambulanza, scortata dai carabinieri fino all’ingresso. Ma, una volta entrata, la donna si sarebbe subito scagliata contro i sanitari urlando e comportandosi “in modo aggressivo”. Quindi ha picchiato due. Tra le 22 e le 23 di martedì, una donna di 52 anni della provincia di Pisa, in stato di alterazione per aver assunto alcol, è stata condotta da un mezzo di soccorso (accompagnato fino alla porta dai carabinieri) al Ps di Pisa. Ma, non appena è scesa ed è entrata nella struttura, ha dato in escandescenze. A quel punto sono state chiamate la vigilanza notturna e la polizia. Ma, nel frattempo, la 52enne italiana, che sarebbe arrivata per la prima volta in pronto soccorso, ha picchiato due: uno è stato colpito alla testa e l’altro al volto.