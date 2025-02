Lettera43.it - Violenza di genere, la Cedu condanna l’Italia per la lentezza nelle indagini su un caso di stalking

La Corte europea dei diritti umani hatoper non aver agito «con sufficiente tempestività» dopo la denuncia di una donna, identificata come P.P., che accusava l’ex compagno die molestie tra il 2007 e il 2009. La cittadina italiana, residente a Pisa, ha presentato ricorso allanel 2019, lamentando che le autorità italiane non avessero considerato adeguatamente ladomestica, poiché il reato dinon esisteva fino al 2009. La Corte ha accolto la denuncia invocando l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta torture e trattamenti inumani.Secondo lalelente e la prescrizione hanno portato all’assoluzione dell’ex compagnoNel dettaglio, la donna ha raccontato tre episodi difisica: il primo il 29 marzo 2008, quando l’ex compagno l’ha aggredita mentre era in bicicletta, il secondo il 26 ottobre dello stesso anno, quando l’uomo l’ha afferrata per il collo trascinandola in auto, e il terzo il 30 novembre, quando l’ha presa per i capelli per impossessarsi del suo telefono.