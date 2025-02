Ilrestodelcarlino.it - Violenza contro i poliziotti. L’aggressore resta sedato. Si valuta l’infermità mentale

Il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ha convalidato l’arresto del 25enne originario del Gambia bloccato lo scorso 7 febbraio a San Benedetto dalla Polizia di Stato dopo una serie di episodi dimessi in attoagenti del commissariato e personale infermieristico dell’ospedale Madonna del Soccorso; il più grave di questi, il morso dato ad una poliziotta del commissariato rivierasco che le ha causato l’amputazione della falange del secondo dito della mano destra. L’agente è stata operata il 10 febbraio all’ospedale di Torrette. Intanto l’indagato è ancorae lo sarà per i prossimi sette giorni. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice Caponetti si è riservata sulla richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dal sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo, fino all’interrogatorio di garanzia che si svolgerà non appena l’indagato riprenderà conoscenza.