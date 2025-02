Ravennatoday.it - Vino e cioccolato, una degustazione per scoprire come abbinare i due prodotti molto amati

Fa tappa a Tenuta Uccellina di Russi la rassegna “Sulla buona Strada” organizzata dalla Strada del Sangiovese per promuovere i vini e itipici del territorio collegandoli ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio, alle 15.30, in.