Vincono Oklahoma City e Cleveland, Lakers ko, Boston batte Spurs

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte Nba con tutte e 30 le squadre in campo in vista della sosta per l’All Star Weekend. Continua il testa a testa a distanza per il miglior record della Lega fra(44-9) eCavaliers (44-10). I Thunder risalgono da -21 e hanno la meglio sugli Heat per 115-101 con 32 punti e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander centrando la settima vittoria di fila e allungando su Memphis che, priva di Morant, cede per 128-114 ai Clippers (25 punti di Leonard e 18 a testa per Harden e Powell). I Grizzlies devono ora guardarsi le spalle da Denver, che allunga a 8 partite la sua serie positiva: 132-121 su Portland e se la 25esima tripla doppia della stagione di Nikola Jokic non fa quasi notizia (26 punti, 15 rimbalzi e 10 assist), non si può dire lo stesso per i 55 punti di Jamal Murray, alla sua miglior prestazione in carriera.