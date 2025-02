Quotidiano.net - Vince il modello fatto di dialogo e non di conflitti

Daniela Fumarola è la nuova segretaria generale della storica confederazione sindacale di ispirazione cristiana. Come il suo predecessore Luigi Sbarra, ha un’idea elementare del compito del sindacato. Non quello di cambiare il mondo ma quello, più concreto, di fare ceto medio rimettendo in moto l’ascensore sociale. Il suosono gli anni della ricostruzione e del boom economico che si fece anche demografico. Giorgia Meloni lo ha capito e ha proposto alla Cisl una alleanza per questi obiettivi. Le due leader sanno che non saranno sufficienti buone politiche di spesa pubblica. Servirà un clima culturale di fiducia e di collaborazione sociale nonostante l’inevitabile persistenza del conflitto politico. Per questo la legge sulla partecipazione dei lavoratori, voluta dalla Cisl e sostenuta dalla premier con determinazione, ha un significato che va oltre le specifiche modalità in essa regolate e incentivate.