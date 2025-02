Quotidiano.net - Viktor Orban critica la leadership Ue: "Dichiarazioni prive di valore, serve diplomazia intelligente"

"Questa dichiarazione è una triste testimonianza della cattivabrussellese. Mentre Trump e Putin negoziano sulla pace, i funzionari dell'Ue rilascianodi. Non si può chiedere un posto al tavolo dei negoziati. Bisogna guadagnarselo! Con la forza, buona". Lo scrive in un tweet il premier ungherese,, commentando il comunicato finale della riunione a Parigi dei ministri degli Esteri dei Paesi del gruppo "Weimar" plus (allargato). "La posizione di Bruxelles - sostenere l'uccisione finché è necessario - è moralmente e politicamente inaccettabile".