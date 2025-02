Lanazione.it - Vigilante aggredita al Gala: "Così ho salvato la collega"

Leggi su Lanazione.it

di Gaia PapiAREZZO"Ho visto la mia amica, nonchéda un uomo all’interno delSupermercato, non ci ho pensato un attimo e sono entrato per aiutarla". E’ Andrea a parlare, 53 anni residente ad Arezzo, dipendente della DS Security.ed amico. Perchè in passato ha lavorato insieme allas; la donnalunedì da un uomo, un 82enne, che ha fatto il panico all’interno del supermercato a Campo di Marte. "Era una furia – racconta. Stavo tornando da Firenze, e passando da Campo di Marte ho visto dalle vetrate delquanto stava accadendo all’interno. Sono entrato di corsa, ho fatto il giro delle casse, ho preso l’uomo e l’ho spostato. Poi ho cercato di calmarlo, ma lui per tutta risposta mi ha sferrato un cazzotto nel mento" continua a raccontare Andrea.