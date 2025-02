Movieplayer.it - Victoria dei Måneskin ospite a sorpresa di Sanremo 2025: la bassista suonerà con i Duran Duran

Leggi su Movieplayer.it

Dopo la partecipazione di Damiano David ieri sera all'Ariston tocca alla collega della band. Quattro anni dopo il trionfo al Festival dicon Zitti e buoni, itornano a calcare separati il palco dell'Ariston. Ieri sera Damiano David si è esibito sulle note di Felicità di Lucio Dalla e Born With a Broken Heart, e stasera toccherà ad un altro componente del gruppo. Secondo quanto riporta Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter,De Angelis sarebbe stata avvistata nella cittadina ligure e stasera potrebbe esibirsi al fianco di una band leggendaria come i. La seconda collaborazione con iSe l'indiscrezione fosse confermata, non si tratterebbe della prima collaborazione tra .