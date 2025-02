Lettera43.it - Victoria dei Maneskin: età, fidanzata, cosa suona e Sanremo 2025

Bassista rock per ie dj acclamata in tutti i club del mondo da solista. A quattro anni dal successo con la sua band romana,de Angelis tornerà sul palco dell’Ariston per affiancare i superospiti internazionali della terza serata di. Suonerà con i Duran Duran durante uno dei loro brani, probabilmente proprio Psycho Killer del disco Danse Macabre dei britannici in cui la giovane musicista ha anche partecipato alla voce. In attesa del ritorno sul palco con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ha iniziato una carriera nella techno e nell’house, rilasciando anche due singoli e vari mixtape.La carriera dide Angelis, dalla morte della madre al successo con ide Angelis sui social (Instagram).de Angelis è nata a Roma il 28 aprile 2000 da padre italiano e madre danese, la cui morte prematura per una grave malattia ne ha segnato profondamente l’adolescenza.