Victoria De Angelis suonerà con i Duran Duran, la bassista dei Maneskin sul palco di Sanremo

Roma, 13 febbraio 2025 – Dopo la straordinaria performance di Damiano David, superospite nella seconda serata del Festival di, stasera un altro componente deisalirà suldell’Ariston.De Angeli s,del gruppo che nel 2021 vinse con “Zitti e buoni”,in uno dei brani che i super ospiti di questa sera, i, porteranno a. Members of English band(L-R) Roger Taylor, John Taylor, Simon Le Bon, and Nick Rhodes pose during a photocall on the occasion of the 75thItalian Song Festival, in, Italy, 12 February 2025. The music festival runs from 11 to 15 February 2025. ANSA/ETTORE FERRARI Proprio ieri Simon Le Bon aveva tessuto le lodi deinella conferenza stampa tenuta dalla band all'Ariston Roof.