Forlitoday.it - Vibratori di design, sex toys in lattice (e scambismo): San Valentino 'piccante', cosa comprano i forlivesi nei sexy shop

Leggi su Forlitoday.it

L’amore è una promessa per il futuro: ci sono oggi e ci sarò domani per te. E Sanresta una delle ricorrenze più attese dalle coppie di innamorati, un’occasione speciale per celebrare il sentimento per il proprio partner in tutte le sue forme. C'è chi regala un mazzo di rose, chi una.