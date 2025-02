Laprimapagina.it - Vibo Valentia. “O morte, dov’è la tua vittoria?” Il dolore di Piscopio per la scomparsa di Valentina Nusdeo

Con profonda tristezza e commozione, Carmela Valia dedica queste parole alla memoria di, una giovane donna di 33 anni che ha lasciato un vuoto immenso nella comunità dipiange la prematura e tragicadi, una giovane donna di 33 anni che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua comunità., bella, solare, con un sorriso che illuminava tutti, amava la vita con un entusiasmo contagioso. La sua passione per il futuro l’ha portata a trasferirsi al nord, dove aveva trovato la sua realizzazione professionale come insegnante.era la più giovane di tre sorelle, Michela, Romina e lei stessa, e nonostante fosse la “più ribelle”, come ama definirsi la sua famiglia, era legata in modo profondo a ciascuna di loro.Ildella sua famiglia e della comunità è indescrivibile.