Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2025 ore 20:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale come Astral infomobilità un servizio dellacircone rientrata nella norma lungo la rete viaria in uscita dalla città permangono code su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia è in chiusura ricordiamo l'allerta meteo Della protezione civile dalla nottata di oggi e per le successive 24-36 ore Si prevedono piogge sparse sul territorio anche a carattere di rovescio o temporale in caso di maltempo sono quindi possibili disagi alla circone raccomandiamo prudenza nella guida da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio della