Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2025 ore 19:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellasulla tangenziale est a causa di un incidente avvenuto nei pressi dell'uscita per la Nomentana Ci sono code a partire dalla circonvalne Tiburtina in direzione Foro Italico Attenzione anche sulla Casilina dove per un altro incidente all'altezza di Grotte celoni Ci sono code nelle due direzioni sempre per incidente code sulla Via dei Laghi in prossimità del Bivio per la Pia verso quest'ultima in uscita dalla città incolonnamenti su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto è più tardi un servizio dellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//02/13/filec449a0c6-b1a5-474e-84a6-6cecc261ffc6viabilita.