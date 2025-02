Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellaalla prudenza perché è in transito sulla tangenziale est a causa di un incidente avvenuto nei pressi dell'uscita per la Nomentana ci sono incolonnamenti a partire dalla circonvalne Tiburtina in direzione Foro Italico un altro incidente rallenta il traffico sulla Casilina all'altezza di Grotte celoni qui in entrambi i sensi di marcia circone entrata nella norma Invece sul Raccordo Anulare mentre in uscita dalla città permangono code sulla-fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana e sulla Colombo tra via Mezzocammino e via di Malafede da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi nellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//02/13/file0a3e98b2-1e79-4eba-a128-897995edb138viabilita.