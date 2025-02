Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2025 ore 11:25

C'è ancora molto traffico anche a causa dell'allerta gialla diramata per questa mattina alle successive 18 24 ore con piogge sparse e temporali in particolare sui settori centro-settentrionali ma siamo sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare auto in fila altezza labbro è più avanti tra Nomentana e allo svincolo con la 24Teramo sullo stesso tratto a complicare la situazione anche un incidente in carreggiata opposta in esterna altezza svincolo con la 24 sulla via Aurelia incidente che crea code dal raccordo fino alla Stazione Aurelia in direzione del centro Mentre del tratto extraurbano della via Aurelia adiacente allo svincolo Conci da vecchia Sud per allagamento strada chiusa nei due sensi di marcia e ricordiamo che questa sera è in programma lo sciopero per 39 linee di bus in zona Magliana fino alle ore 24