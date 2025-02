Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora forti disagi sulla tangenziale dicausa di un incidente Ci sono code nelle due direzioni altezza Nomentana un altro incidente segnalato sullo svincolo in entrata del tratto Urbano dellaTeramo che provoca lunghi incolonnamenti a partire da Tor Cervara C'è molto traffico in queste prime ore del mattino anche a causa dell'allerta gialla diramata per questa mattina e le successive 18 24 ore con piogge sparse temporali in particolare sui settori centro-settentrionali rimaniamo sullatraffico della via Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo e sul viadotto della Magliana a partire dall' ANSA del Tevere tutto in entrata verso il centro poi auto in fila sulla carreggiata interna del raccordo anulare all'altezza della galleria a Pietra aumenta nella autostrada A24 mentre in esterna code altezza svincolo con laTeramo Le ricordiamo che questa sera in programma lo sciopero per 39 linee di bus in zona Magliana fino alle ore 24 tutte le informazioni su questa notizia sul nostro sito alla pagina dedicata per tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di Astral infomobilità vi raccomandiamo la massima prudenza nella guida nella