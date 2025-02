Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2025 ore 07:25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaforti disagi sulla tangenziale dia causa di un incidente Ci sono code le due direzioni all’altezza di Nomentana ripercussioni in entrata su tratto Urbano dellaTeramo con incolonnamenti a partire da Tor Cervara sempre in entrata code sulla Salaria rispettivamente dal raccordo poi auto in fila sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare all’altezza della galleria Appia mentre in esterna in carreggiata opposta un incidente crea coda all’altezza dello svincolo sulla via Pontina a sud traffico rallentato sulla via Pontina tra Pomezia e Castelno in direzione del raccordo in chiusura il meteo allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delsono viste Dalle prime ore di questa mattina piogge sparse e temporali in particolare sui settori centro-settentrionali bene tutto da Marco cell uff dalla redazione di Astral infomobilità ora un messaggio di stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli le strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.