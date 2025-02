Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2025 ore 20:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di altre li fa mobilità un servizio dellaapertura segnaliamo un incidente sulla diramazionenord all’altezza dice In entrambe le direzioni possiamo raccordo anulare presenti code per incidente tra Nomentana e Prenestina più carreggiata interna coda per incidente anche sulla Cassia bis tra il raccordo è Santa Cornelia in direzione Formello passiamo a trovarla dalle 9 sono presente contratto cervare raccordo uscita code a tratti nei due sensi Poi sulla Cassia te l’ho già te la Giustiniana mentre sulla Cristoforo Colombo abbiamo quelle per traffico intenso tra via di Mezzocammino via di Malafede verso a Federico Di Lernia infomobilità tutto Grazie per l’attenzione chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore dal 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.