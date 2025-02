Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2025 ore 19:40

Astral infomobilità ne ho trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo segnalando code per incidente sulla strada tuscanese all'altezza di via Ficoncella code nei due sensi di marcia traffico regolato dai vigili sul posto prestare la massima attenzione code per incidente anche su via Aurelia all'altezza di Marina di San Nicola nei due sensi sul Raccordo Anulare contratti esterna tra-fiumicino diramazioneSud mentre interno abbiamo code a tratti tra casa e Casilina Passiamo al tratto Urbano della A24 Dove sono presenti quote tra Portonaccio e Tor Cervara in uscita e tra Portonaccio e la tangenziale est verso centro code anche sulla-fiumicino tra la colomba via della Magliana verso raccordo code a tratti nei due sensi sulla cassa te l'ho già della Giustiniana mentre sulla Cristoforo Colombo abbiamo code per traffico intenso tra via Di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia Federico Di Lernia telefono è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della