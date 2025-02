Lanazione.it - Vertenza Tsd, situazione grave: "Lavoratori fermi da dicembre"

Incontro tra le segreterie nazionali, territoriali, le Rsu di Tsd (Telco servizi digitali), l’amministratore delegato di Tsd, il Gruppo Nextaly e i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy. Presenti anche le istituzioni in rappresentanza delle regioni Lazio e Toscana. La riunione è stata conseguenza degli impegni presi dal Ministero con le organizzazioni sindacali nell’incontro avuto con la delegazione in presidio sotto la sede dello stesso Ministero nel mese di gennaio, in concomitanza con lo sciopero generale aziendale. Incontro al quale Tsd non partecipò. "Il confronto – spiega Walter Scopetoni, segretario del Slc Cgil che segue laper i 26 dipendenti maremmani di Tsd - ha preso le mosse dalla richiesta del Mimit all’Ad di illustrare laaziendale e quali misure intendesse mettere in campo per far fronte ai problemi, considerato che lasi sta velocemente degradando e ad oggi non sono state ancora corrisposte tredicesima e stipendio diai