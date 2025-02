Tarantinitime.it - Vertenza Hiab, Di Pietro (Fiom): “Piano industriale approssimativo. Tre aziende interessate all’acquisizione”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNon sono emerse grandissime novità dall’incontro del 13 febbraio tenutosi a Roma tra le organizzazioni sindacali di Fim,e Uilm e il management disullache riguarda i 99 lavoratori del sito di Statte destinato ad essere dismesso in virtù della decisione di delocalizzare la produzione nello stabilimento di Minerbio, in provincia di Bologna. «Sostanzialmente – spiega Patrizio Di, segretario generaleTaranto – è stato presentato unrelativo al solo stabilimento di Minerbio quindi assolutamente non impattante su Taranto. Un– aggiunge il sindacalista della– peraltro davvero moltocon il quale l’azienda attraverso la proiezione di una decina di slide non ha sostanzialmente detto quale sia la loro intenzione di investire sul sito emiliano che dovrebbe diventare un polo di eccellenza e nevralgico per l’Italia.