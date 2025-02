Dailymilan.it - Verso Milan-Feyenoord, rimonta a San Siro? Rafael Leao ci crede. Le parole

In vista della sfida traa San, il portoghesenella, ma serve una prestazione diversa.Ilsi complica la vita da solo. Contro ili rossoneri escono sconfitti nell'andata dei playoff di Champions League con una papera di Mike Maignan che compromette il passaggio del turno dei rossoneri che ora dovranno ribaltare il risultato a San.Proprio in vista della sfida di Sandi martedì prossimo,è fiducioso nellama servirà mettere in campo un atteggiamento dinon come quello deludente visto nella sfida del De Kuip. Il portoghese che nella sfida d'andata è stato uno dei più deludenti dei rossoneri dovrà prendersi la squadra sulle spalle e spingerla agli ottavi di finale di Champions League.Non siamo stati al livello di questa partita, ora dobbiamo ribaltarla a Sandeve caricarsi la squadra sulle spalle