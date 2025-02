Dailymilan.it - Verso Hellas Verona-Milan, arbitra Francesco Fourneu: i precedenti sorridono a Sergio Conceicao

La sfida di campionato trasarà diretta dell’arbitropreoccupato dai?Archiviaata la delusione di Champions League, che ha visto la formazione allenata dauscire sconfitta dalla sfida di andata dei playoff contro il Feyenoord, iltorna subito in campo sabato sera. Nella 25esima giornata, infatti, i rossonero saranno ospiti sul campo dell’, per cercare di conquistare tre punti utili alla corsa Champions.Per l’occasione, l’AIA ha diramato le designazionili per la giornata e la sfida traè stata affidata alla direzione didella sezione di Roma. Quella di sabato sera non sarà la prima garata da. Icon il Diavolo parlano, infatti, di due vittorie e tre pareggi.