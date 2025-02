Sport.quotidiano.net - Verso Cesena. Ieri doppio allenamento con Marin di nuovo al centro

Smaltite le scorie e la rabbia dopo la sconfitta contro il Cittadella, da martedì è ripreso il lavoro del Pisa alsportivo "Cetilar" di San Piero a Gradola sfida di domenica allo stadio "Dino Manuzzi" di, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B e in programma domenica 16 febbraio con calcio d’inizio alle 17:15. Allenamenti su un terreno di gioco pesante, considerando il maltempo che in questi giorni ha colpito la città, ma che non arrestano il buon umore da parte della squadra. Nella giornata di, è andata in scena una doppia seduta, con unmattutino e uno pomeridiano. Intensità e volti felici, come testimoniato dalla stessa società. Sui canali social del Pisa, infatti, sono stati pubblicati stralci dinelle storie. In uno di questi, è stato raffigurato la squadra vincente della partitella.