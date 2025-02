Thesocialpost.it - Versilia, ritrovato in un fosso il cadavere di Nicola Persano: era scomparso il giorno di Natale

Leggi su Thesocialpost.it

Tragico ritrovamento questa mattina, giovedì 13 febbraio, al confine fra i comuni versiliesi di Massarosa e Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo senza vita è stato trovato in un terreno agricolo, in undi scolo che costeggia l’autostrada A12, vicino al casello di Camaiore. Il punto del ritrovamento non è molto visibile.Leggi anche: Germania, auto sulla folla a Monaco, sale a 28 il numero dei feriti: arrestato un 24enne afghanoSi tratta diIl corpo appartiene a, un ex commerciante di Camaiore di 76 anni,improvvisamente da casa ildi. Da allora non si avevano più notizie di lui.Leggi anche: Federica, violentata e uccisa a 23 anni: il suo assassino si è già rifatto una vita, folliaGiorni di ricerche in tutta laLe ricerche sono andate avanti per giorni lungo tutta la