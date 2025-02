Veramente contento di lui – L’allenatore del Man United elogia Natural Golder che arriva in ranghi

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Chido Obi-Martin e Ruben Amorim (foto di Matt McNulty, Shaun Botterill/Getty Images)del ManchesterAdam Lawrence ha fornito alcune informazioni sull’eccitante potenziale dell’attaccante Wonderkid Chido Obi-Martin.Il diciassettenne si è fatto un nome per la prima volta nell’Accademia dell’Arsenal con alcune incredibili statistiche con segnamento dei gol, e continua a impressionare al Man.I Red Devils sono un po ‘a corto di finitori d’élite nella loro prima squadra al momento, quindi i fan potrebbero essere lieti di sentire che Ruben Amorim potrebbe presto avere un giovane con un enorme potenziale su cui fare affidamento.“Ho pianto in macchina il giorno in cui ho lasciato l’uomo utd!” – Quale leggenda unita ha colpito le “bugie” del suo tempo all’Old Trafford?Probabilmente è ancora un po ‘troppo presto per Obi-Martin che fa il passo verso il calcio di livello senior, ma Lawrence è chiaramente un suo grande fan.