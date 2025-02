Ilrestodelcarlino.it - Ventuno anni senza Marco Pantani. Il San Valentino tragico del Pirata dopo l’inganno del Giro d’Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani ricorre il 21esimo anno dalla morte di. Il campione che riuscì nell’impresa di vinceree Tour de France nel 1988, si è spento il giorno di Sandel 2004. Mentre la maggior parte delle persone si preparava a vivere un momento speciale in nome dell’amore assieme al proprio partner, lo scalatore più forte del mondo nell’epoca del ciclismo moderno, si spegneva a Rimini in una stanza di un residence che oggi non c’è nemmeno più. Fu così che quel giorno da cuoricini rossi, divenne il momento più triste per milioni di tifosi e per le tantissime persone che conoscevano, lo stimavano e gli volevano bene. Il cuore del "" cessò di battere nel pomeriggio del 14 febbraio 2004, ma in realtà il campione era stato fatto fuori quattroe mezzo prima, il 5 giugno 1999, quando venne fermato a Madonna di Campiglio poco prima della partenza della tappa di unche aveva già vinto.