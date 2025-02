Valentino Rossi ultim’ora devastante | MotoGP stravolta

Leggi su Sportface.it

Lanon si aspettava quanto accaduto: perarriva un’ultima ora, è successo davveroLaha ormai acceso i motori e il momento in cui si spegneranno i semafori si avvicina. Soltanto due settimane al via del motomondiale 2025 e l’attesa sta raggiungendo importanti picchi.Ieri si è tenuta la prima sessione di test in Thailandia, appuntamento molto importante per capire quel che potrà succedere quando si farà sul serio. Grande attesa in particolare per la Ducati che si è confermata la moto da battere: Marc Marquez ha stampato il giro più veloce nel primo giorno di test, a mezzo seconda dal record della pista fatto registrare da Bagnaia.Proprio il due volte campione del mondo non ha tenuto il ritmo del compagno di squadra, anche perché ha fatto un altro tipo di lavoro.