"Vado in terapia quando sento l'esigenza di confrontarmi con me stessa. Cerco di volermi bene ed essere fedele a me": lo rivela Elodie a Sanremo 2025

in conferenza stampa al Teatro Ariston ha risposto sul fatto di esporsi sempre non solo nella musica ma anche sui temi sociali e politici: “Nelo nel male sono sempre spontanea. Sono unumano e accetto tutti i lati della mia personalità, li abbraccio e non li giudico più.dila mia versione migliore eindicon medi, rispettarmi e disemprea me”.E sul brano “Dimenticarsi alle 7” in gara al Festival dice: “Porto la mia versione sanremese. Mi sembrava bello portare qualcosa che fosse più legato alla nostra tradizione ma che ha le mie sonorità. Ho cercato di far pace con la musica leggera”. Ma nel nuovo disco il brano sanremese sarà l’unico pezzo con queste sonorità: “È un album urban e ci saranno donne diverse“.