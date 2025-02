Lanazione.it - Vacs, doccia fredda. Rincarano i materiali. Il Comune deve versare 14 milioni a Tram Spa

di Antonio Passanese La Variante centro storico costerà 14in più del previsto (che vanno ad aggiungersi ai 53messi a bilancio). Ma ilha già fatto richiesta al ministero per ottenere ulteriori finanziamenti a copertura del caro. Nei giorni scorsi il Collegio Consultivo Tecnico, ente terzo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha accolto in parte le ragioni diSpa – che però, di, ne aveva chiesti 18 per conto della Cooperativa Braccianti di Carpi – per far fronte a tutte le spese aggiuntive sostenute per i cantieri. Ora, Palazzo Vecchio – a cuiSpa ha già inviato una lettera chiedendo di dare esecutività al pronunciamento del Collegio, versandole la cifra milionaria – dovrà decidere se andare in arbitrato, e affidarsi a una sorta di lodo per cercare un accordo.