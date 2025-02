Dayitalianews.com - Va al lavoro e non fa più ritorno… Manca da casa ormai dall’8 febbraio scorso: si intensificano in tutto il Lazio le ricerche del 34enne Julian

Cresce la preoccupazione a Zagarolo e nei comuni limitrofi perZaharescu Constantin, 34 anni, di cui non si hanno più notizie da sabato 82025. Il giovane si era recato pera Roma, in zona via Nomentana, ma dal giorno successivo i familiari non sono più riusciti a contattarlo. Da quel momento si sono perse le sue tracce.Descrizione e segni distintivi: i dettagli diffusi per facilitarne il riconoscimentoI familiari, con l’aiuto dell’associazione Penelope, hanno diffuso un dettagliato identikit di:Altezza: 1,80 mPeso: 80 kgOcchi: scuriCorporatura: mediaha diversi tatuaggi riconoscibili:Sul braccio destro: un rosario e la scritta “Nicole”Sul bicipite: la scritta “Vanessa”Sull’avambraccio: un cuore e una croceSulla spalla sinistra: tre stelleSulla schiena: una croceAl momento della scomparsa indossava pantaloni, camicia, giubbotto, scarpe da ginnastica e portava con sé uno zaino nero.