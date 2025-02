Usare il PC come un Router Wi-Fi

Leggi su .com

Se hai un computer con una connessione Ethernet e una scheda Wi-Fi, puoi creare una rete wireless in pochi passaggi. Che tu sia in un hotel, in ufficio o semplicemente vuoi condividere la tua connessione dal PC e non hai un, questa guida fa al caso tuo.Immagina di essere in una stanza d'albergo con solo una presa Ethernet, o magari il tuodecide di abbandonarti proprio nel momento del bisogno. In questi casi, saperetrasformare il tuo PC in unWi-Fi può salvarti la giornata. È una soluzione pratica, veloce e temporanea che ti permette di connettere smartphone, tablet e altri dispositivi senza dover comprare hardware aggiuntivo.LEGGI ANCHE: Trasformare Windows 11 o 10 in unwifiCosa serveUn PC con Windows 10 o 11 (ma funziona anche con versioni precedenti).