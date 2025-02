Fanpage.it - Usano un trucco visto su TikTok per dormire in aereo, ma i medici dicono che è “estremamente pericoloso”

Leggi su Fanpage.it

Tanti passeggeri stanno pubblicando video in cui consigliano di allacciare le cinture di sicurezza attorno alle caviglie per riuscire adurante il volo: per quanto il metodo possa sembrare creativo, la posizione è però rischiosa, sia in caso di emergenza sia perché mette in serio pericolo la salute.