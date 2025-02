Thesocialpost.it - Usa, jet militare precipita nella baia di San Diego: i due piloti recuperati da un peschereccio

Leggi su Thesocialpost.it

Un jetsi è schiantatodi San, nei pressi di Shelter Island, in California. A bordo del velivolo si trovavano due, che sono stati soccorsi eda un. L’incidente sarebbe avvenuto durante una manovra di “go-around”, in cui l’aereo atterra e decolla nuovamente.L'articolo Usa, jetdi San: i dueda unproviene da The Social Post.