Usa, Elon Musk chiede a governo di "cancellare intere agenzie"

ha chiesto di “” alfederale degli Stati Uniti.ha offerto un ampio sondaggio attraverso una videochiamata al World Governments Summit di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, su quelle che ha descritto come le priorità dell’amministrazione Trump, intervallate da molteplici riferimenti alla “guerra termonucleare” e ai possibili pericoli dell’intelligenza artificiale.“Qui abbiamo davvero il dominio della burocrazia in contrapposizione al dominio del popolo – la democrazia”, ha detto, indossando una maglietta nera con la scritta: ‘Supporto tecnico’. Il ceo di Tesla ha anche scherzato sul fatto di essere il “supporto tecnico della Casa Bianca”, prendendo spunto dal suo profilo sulla piattaforma social X, di cui è proprietario. “Penso che sia necessario eliminare, piuttosto che lasciarne molte”, ha aggiunto, “se non rimuoviamo le radici dell’erba, è facile che l’erba ricresca”