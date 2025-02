Movieplayer.it - Uomini e Donne, è già finita tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino?

Leggi su Movieplayer.it

Un'altra coppia che scoppia a: secondo un rumor delle ultime ore, sarebbe giàtra. Vediamo cos'è successo.: un'altra coppia che scoppia a. La relazione infatti, sarebbe già al capolinea; ad anticiparlo sul suo profilo Instagram, il blogger Amedeo Venza., storia: il rumor Nelle sue storie, Venza racconta che "voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male" in quanto "lui la chiama e lei fa rispondere le amiche". Un epilogo davvero frettoloso, per una storia che si era sviluppata in maniera altrettanto veloce.sul trono diQuando si è presentata come nuova tronista,si .