Uomini e Donne brutte notizie su Roberta e Alessandro | Forte crisi

Di Padua eVicinanza stanno attraversando un momento difficile. I due ex dinon compaiono più insieme sui social, alimentando dubbi sulla loro relazione. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha rivelato quello che sta succedendo tra i due ex del trono over. Solo pochi giorni fa si dedicavano dolci messaggi per l’anniversario dall’uscita dal programma di Maria De Filippi.gossip: cosa sta succedendo traDi Padua eVicinanza?Negli ultimi giorni, i fan diDi Padua eVicinanza hanno notato un dettaglio preoccupante. La coppia, solitamente molto attiva sui social, non si mostra più insieme. Questa assenza ha acceso i sospetti su una possibiletra i due, alimentando le voci di una rottura imminente. In passato infatti i due ex dihanno vissuto spesso momenti di difficoltà.