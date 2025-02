Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Angelo Perla: Chi E’ Il Ricco Corteggiatore Di Tina!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Cipollari cambia idea sudopo aver visto la sua Ferrari da 350.000 euro. Iltorna in studio e conquista una seconda possibilità. È amore o solo colpo di scena?Cipollari cambia idea sudopo aver visto la sua FerrariLa nuova avventura diCipollari acontinua a riservare sorprese. Dopo aver scartato senza troppi indugi il, ritenendolo non adatto a lei, l’opinionista e ora tronista ha improvvisamente cambiato idea. Il motivo? Un video inviato dall’imprenditore in cui mostra con orgoglio la sua Ferrari fiammante. Questo dettaglio ha catturato l’attenzione di, che ha deciso di dargli una seconda possibilità e conoscerlo meglio. Ma chi è davveroe cosa ha colpito la storica protagonista del dating show di Canale 5?: imprenditore di successo e appassionato di lusso, 51 anni, è un imprenditore toscano di successo nel settore della ristorazione.