Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Alessia Cammarota: il dimagrimento e l’intervento alle labbra

e Aldo Palmeri continuano ad affrontare una crisi matrimoniale. L’ex corteggiatrice diha pubblicato un messaggio sui social che sembra rivelare i motivi delle difficoltà di coppia. Da settimane, i due non si mostrano più insieme e l’ex tronista ha smentito le voci su un presunto tradimento. Nel frattempo,ha ammesso di aver perso peso e di voler correggere un inestetismo. Scopriamo nel dettaglio il motivo di questa scelta.e Aldo Palmeri: crisi ancora in corsoLa crisi trae Aldo Palmeri non sembra essere ancora risolta. Da settimane, i due non si mostrano più insieme sui social. I fan hanno notato questa distanza e si sono chiesti quale fosse il motivo del momento difficile. L’ex tronista ha ammesso che il matrimonio sta attraversando una fase complessa, ma ha smentito le voci su eventuali tradimenti.