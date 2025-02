Universalmovies.it - Until Dawn | Un nuovo trailer dall’horror ispirato al gioco

Sony Pictures ha diffuso in rete unda– Fino all’alba, il filmall’omonimo videogame.Oltre ad un montaggio completamente differente rispetto al precedente teaser, iloffre una serie di sequenze aggiuntive rispetto al primo, tra uccisioni varie, mostri inquietanti ed una menzione importante al tempo, unità di misura fondamentale per le malcapitate vittime.Il lancio nelle sale italiane diè fissato per il 24 aprile 2025.? ???? u? ??n?s ??Watch the newfor @Movie – exclusively in theatres April 25. #Movie pic.twitter.com/QfbMFRfzlg— Sony Pictures (@SonyPictures) February 13, 2025Note di ProduzioneIl film è stato diretto da David F. Sandberg.