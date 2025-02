Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist: Chiaré, la voce della nuova generazione e l’omaggio a Pino Daniele

In questo episodio di, ospitiamomente, talentuosa cantautricescena musicale italiana. Parliamo con leisua straordinaria esperienza all’interno del documentario “Nero a metà”, dedicato a, dove ha avuto l’onore di reinterpretare “Sto vicino a te” in una versione intima e potente.Chiare ci racconta le emozioni vissute, il processo creativo dietro questa reinterpretazione e il significato profondo che l’arte diha per lei e per ladi artisti.Ma non finisce qui! Parliamo anche del suo recente trionfo alla quindicesima edizione di Musica da Bere, un nuovo importante riconoscimento che si aggiunge al Premio Bianca d’Aponte 2023. Chiare ci svela inoltre le sue prospettive artistiche per il futuro e il percorso che la sta portando a una continua evoluzione musicale.