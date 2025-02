Lanazione.it - Unione dei Comuni, nuove funzioni. Potenziato il settore paesaggistico

Leggi su Lanazione.it

Novità per l’dei, che perde un servizio associato ma ne acquista un altro, nell’ottica della riorganizzazione in corso all’interno degli enti, che ha visto cambiamenti anche nell’amministrazione di Vaiano, annunciati 15 giorni fa. La prima modifica, è quella sulle "in materia paesaggistica: relativamente sia all’adozione dei pareri, sia alla responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione", compito assegnato all’ingegner Claudio Franco, già nell’ufficio tecnico del Comune di Vaiano: la nuova funzione prende il posto della precedente "Commissione paesaggistica". L’altra riguarda l’ufficio denominato "Cult", ovvero il team che si occupava di cultura e turismo per i tre, che è stato dismesso. Le motivazioni nella relazione del segretario dell’: "Riteniamo di eliminare la delega per la promozione del territorio ed organizzazione delle attività culturali, in quanto è opportuno che restino, sia in termini di programmazione che di gestione, all’interno del singoli".