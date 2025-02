Quifinanza.it - Unicredit dà 2.500 euro di premio ai dipendenti italiani dopo un anno di utili

Buone notizie per idi: l’istituto di credito ha deciso di riconoscere undi 2.500a tutti idel gruppo in Italia, grazie a un accordo siglato da Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin con i rappresentanti della banca.Il, relativo all’2024, registra un incremento di oltre il 13% rispetto a quello stabilito per l’precedente, superando i risultati di redditività e produttività del bilancio per il perimetro Italia. Questo riconoscimento è stato raggiunto grazie all’intesa tra Fabi e le altre sigle sindacali con i rappresentanti di.Come si potrà ricevere ilL’accordo suldi produttività (VAP – Valore Aggiunto per Dipendente) conferma l’approccio basato su produttività e redditività, offrendo la possibilità di scegliere tra un’erogazione in conto welfare, monetaria o una formula mista.