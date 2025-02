Puntomagazine.it - UNICEF/CISGIORDANIA: 13 bambini palestinesi uccisi nei primi due mesi del 2025

Dichiarazione di Edouard Beigbeder, direttore regionale dell’per il Medio Oriente e il Nord Africa sulle vittime infantili in12 febbraio– La violenza legata al conflitto continua a causare morte e paura ai civili, compresi donne ein. Il 7 febbraio, un bambino palestinese di 10 anni è morto per le ferite riportate dopo essere stato colpito da un proiettile, mentre due giorni dopo, in un altro tragico evento nel campo di Nur Shams, una donna incinta di ottoè stata colpita e uccisa insieme al suo bambino non ancora nato.Neiduedel, un totale di 13sono statiin. Questo include 7dal 19 gennaio, in seguito al lancio di un’operazione su larga scala nel nord del territorio.