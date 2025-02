Ilgiorno.it - Un’estate senza treni fra Lecco e Tirano: corse via lago e bando europeo per il servizio di autobus sostitutivi

– Bus al posto dei. E magari anche traghetti, almeno per i turisti. Pendolari e turisti quest’estate viaggeranno in pullman trae la Valtellina, perché la linea ferroviaria Milano––Sondrio–sarà completamente chiusa per lavori tra. La serrata scatterà dal 15 giugno e proseguirà fino al 15 settembre. Per limitare per quanto possibile i disagi da Trenord bandiranno una gara europea per unsostitutivo con una settantina di navette, ammesso che si trovino autisti. Verranno garantiredirette a lunga percorrenza, oltre che locali con fermate in tutte le stazioni intermedie e alcune apposta trae Varenna. Partenze e arrivi saranno scaglionati e non necessariamente nei piazzali delle stazioni, dove i margini di manovra sono spesso nulli.