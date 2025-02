Iodonna.it - Un'analisi realizzata dalla Fondazione Gimbe evidenzia un sistema sanitario che esclude e la triste realtà della migrazione forzata che trasforma il curarsi in un lusso

Quello che, sulla carta, dovrebbe essere un paese unito, l’Italia, si trova da diversi anni a fare i conti con una profonda e inaccettabile frattura tra Nord e Sud per quanto riguarda la qualità del. Una, che al di làfredda statistica, ha conseguenze di forte impatto sulla vita di milioni di persone, costrette a viaggi forzati peradeguatamente. Una situazione che, cometo da recenti, non è frutto del caso. Sanità e liste d’attesa, il ministro Schillaci: «Prestazioni nelle 72 ore a carico del Servizionazionale» X Viaggi forzati per: quando stare bene diventa unNel 2022, la mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di 5,04 miliardi di euro, un aumento del 18,6% rispetto all’anno precedente.